Rakveres asub tööle uus notar

Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson nentis, et uued notarid astuvad ametisse keerulisel ajal, mil riigis on päevakorral mitu kriisi. "Samas on kriisid alati meid tõuganud leidma ja rakendama uusi lahendusi," lausus ta. "On oluline, et notarid oma igapäevatöös säilitaks avatuse, uuendusmeelsuse ja paindlikkuse,“ rääkis Saar-Johanson ja rõhutas, et notarivandega ei võeta endale ainult tiitlit vaid kohustus ja suur vastutus kõigi kaaskodanike ees ning oluline roll nende jaoks ülioluliste tehingutes.