Haljala vallavolikogu võttis vastu 2022. aasta eelarve

Haljala valla keskmine palk saaja kohta on oluliselt kõrgem kui naaberomavalitsustes, küündides 1344 euroni. Brutotulu saajaid on 2020. aasta seisuga 1696. Aastate lõikes on tulusaajate hulk vähenenud, kuid keskmine palgatulu ikkagi tõusnud. Sellest lähtuvalt on kavandatud ka veidi üle viieprotsendiline füüsilise isiku tulumaksu laekumise tõus.