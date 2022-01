Uhtna koolimajas õpitakse ellujäämist

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak selgitas, et stsenaariumi järgi kaob seitsmeks päevaks elekter, mis toob kaasa igapäevaste elutähtsate teenuste kadumise. Kavandatud õppusel hakataksegi vaatama, kuidas on võimalik elutähtsate teenuste asendamine korteriühistute ja külade tasandil. Nõlvak tõi näite, et eelnevatel õppustel pakkus Karepa rahvamaja, mis on puuküttel, hädalistele sooja peavarju ning söögi- ja joogipoolist.