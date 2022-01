Eesti kliimas elamine aasta ringi on inimesele loomuvastane. Suurem osa ajast tuleb siin veeta sisesuumides, mida sügisest kevadeni on vaja ka kütta. Siiamaani on meil aidanud hakkama saada suhteliselt odav energia. Nüüd aga on kütte- ja elektriarved läinud priskeks. Karta on, et edaspidi lähevad need veel priskemaks. Tuleb midagi ette võtta.