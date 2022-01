Merike Sagris: “Ainult loova mõtlemisega jääb siin püsima”

Merike Sagrise ettevõte on lasteaiatoitu teinud kolmteist aastat. ja köögitöö pole talle endalegi võõras. FOTO: Ain Liiva

Käesolevast õppeaastast valmistab Rakvere kolmes linnalasteaias eined Tallinna ettevõte Mervir OÜ, kellega Kungla ja Rohuaia lasteaed on lepingu sõlminud juba 2021. aasta jaanuaris. Ühishanke võitnud ettevõte on pealinnas lasteaiatoitu valmistanud kolmteist aastat ning nüüdseks teeb seda umbes kolmekümnes asutuses. Rakvere lasteaedadega on tal leping sõlmitud viieks aastaks.