Klubi treener ja eestvedaja Marger Pormann avaldas arvamust, et küllap saadi aasta tegija tiitel heade tulemuste eest. Ta sõnas, et eelmisel aastal tuli klubisse 15 medalit Eesti meistrivõistlustelt, muudelt võistlustelt ja turniiridelt tuli medaleid samuti hoogsalt. "Siit ja sealt tuli medaleid kuhjaga," märkis ta ja lisas, et klubis käivad koos lisaks Kadrina maadlejatele Rakvere ja Haljala valla maadlushuvilised. Klubi tegutseb aktiivselt ning on hea väljund lastele. Eelmisel aastal käidi näiteks kümme korda välismaal võistlemas. "Enamasti on kaks-kolm reisi kuus," lausus Pormann. Koroonapiirangud tõmbasid sellistele käikudele korraks pidurit, kuid nüüd hakkab endine välismaal võistlemise ja treenimise kord taastuma. Teiseks edu võtmeks peab Marger Pormann oma isa Valeri Pormanni, kes on maadlustreener olnud juba 50 aastat.