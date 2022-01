Rakvere vald tunnustab aumärgiga kahte teenekat meest

Aksel Neeme on teenekas põllumees, kel täitus möödunud aastal viiskümmend aastat töötamist Rakvere vallas. Tema töömeheteekond algas 1971. aastal Lepnal endises "Energia" kolhoosis. 1993. aastal oli ta üks põllumajandusettevõtte OÜ Lepna Ehitus asutajatest. Osaühingu juhtimise on Aksel tänaseks usaldanud poja Allari kätte, kuid aitab ka ise jõu ja nõuga. Aksel Neeme on siiani tegev ka teises teraviljakasvatusega tegelevas ettevõttes Jahvataja OÜ.