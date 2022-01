Kadrina hooldekodu elanikud kolisid Imastusse

Kadrina hooldekodu juhataja Andres Nukk kõneles, et kolimine oli küllaltki kiire ja sujuv, esimesed kliendid läksid poolteist nädalat tagasi ära ning viimased kolisid täna. "Maja on tühi, täna olid "matused"," nentis Nukk ja lisas, et nüüd müüakse inventari.

Peamiselt on küsitud voodeid, kappe ja tööstuslikke pesumasinaid. Voodite järele on nõudlus kõige suurem. "Meil olid uued voodid. See on ju inimese viimane teekond ja voodi peab mugav olema," ütles Nukk. Tema sõnul olid mõned kliendid kolimise tõttu kurvad, kuid enamik olid siiski optimistlikud. "Eks ma paari nädala pärast lähen vaatama, kuidas neile meeldib. Ega vanainimene ühe päevaga ei harju ära," rääkis hooldekodu juhataja ja tunnistas, et meeleolu on natuke kurb.