Kümneaastased kaksikud Roos Marii ja Tuule Liis ning neist kaks aastat vanem õde Säde Lee esitavad konkursil ansambli Redel lugu "Tartu", mis osales kaks aastat tagasi toimunud Eesti Laulu konkursil. Juba toona meeldis see lugu Rakvere muusikakoolis õppivatele õdedele väga, kuna pani alati kaasa elama ja tantsima. "See lugu on hästi meielik – elav, energiline ja omamoodi veider. Teadsime kohe, et tahame seda esitada," tunnistasid nad justkui ühest suust.