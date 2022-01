Perearst Koidu Saamot saab Haljala vallalt elutööpreemia

Koidu Saamot alustas Haljalas arstina tööd 1. augustil 1972. Tema kohta on inimesed kirjutatud, et südamelt maainimesena on Saamot oma rahvast väärikalt teeninud. Oma igapäevast ametit pidades on Saamot viimased aastad tulihingeliselt pühendunud sellele, et leida endale mantlipärija.