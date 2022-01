Mõjust ja silmapaistvusest

Alates esimesest mõjukate läänevirulaste valimisest on esikohal trooninud suurärimees Oleg Gross. Võib ju küsida, kuidas see on võimalik ja kas ei muutu edetabeli koostamine sel moel mõttetuks, kui esikohale pretendeerijaid teisi ei olegi. Jah, ikka võib küsida kõike ja spekuleerida võimalike esikohakandidaatide üle. Kahtlemata neid on, sest nagu ma mainisin, on mõjukate listi moodustamine paljuski tunnetuslik.