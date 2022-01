Verston OÜ korrashoiujuht Tarmo Lood selgitas Haljalas tekkinud probleemi järgmiselt: "Nagu transpordiameti ida üksuse juht Anti Palmi juba [ajaleheartiklis] selgitas, on meie esmane prioriteet tagada nõuetele vastav seisunditase riigimaanteedel. Kui erakinnistule viiv sissesõidutee jääb riigimaantee äärde, võib tõesti tekkida olukord, kus suur sahk maanteed koristades lükkab teeotsa ette valli. Püüame anda endast parima, et järelkoristust teostav traktor need teeotsad puhtaks teeks, aga arvestades raskeid ilmaolusid, mida see talv meile on toonud, ei pruugi kõikide teeotsteni traktor alati jõuda. Vabandame, kui härra Ando teeots on jäänud puhtaks lükkamata ja talle seetõttu meelehärmi tekitanud."