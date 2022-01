Laevakokaameti asemel pooljuhuslikult 50 aastaks treeneriks

Kadrina kandis ei ole vist palju neid inimesi, kes ei teaks, kuuldes ütlust “Pormanni juures trennis”, millega on tegu. Praeguseks 50 aastat treenerina töötanud ja neist 46 Kadrinas maadlussaalis mütanud mees on rohkemal või vähemal määral treeninud ilmselt tuhandeid lapsi ja noori.

Tore on ühtlasi tõdeda, et Kadrinas on tekkinud maadlusdünastia, sest isa kõrval tegeleb tõsiselt treeneritööga tema poeg Marger, kellest on saanud eduka maadlusklubi SK Caaro eestvedaja, ja medalisadu näib üha jätkuvat.