Ponid võlusid Delisat esimesest kohtumisest peale

Delisa ema Triin meenutas, et lasteaias olid tüdrukul kõik riided ja mänguasjad hobustega seotud. Neljaaastaselt hakkas ta käima ratsutamistrennis. Loomulikult unistas väike tüdruk päris oma ponist. Peres oli kokkulepe, et oma poni tuleb siis, kui piiga saab ise temaga hakkama.

Kui Delisa oli viis aastat trennis käinud, jõudis kätte kauaoodatud hetk – hakati otsima sobilikku poni. Esimene loom osteti perel täpselt nina eest ära. Kui mindi poni nimega Rapuntcel vaatama, tundis Delisa kohe, et tema on see õige. “Tundsin ta kohe ära, ta oli täpselt minu moodi,” ütles Delisa ja lisas, et talle meeldis Rapunt­celi samm ja kuidas ta hüppas. Koostöö sujus algusest peale hästi.