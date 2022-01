Paberitele järele minnes võta piknikukorv kaasa

Jõudsin Rakvere politsei- ja piirivalveameti teeninduse juurde veerand tundi enne avamist. Parkla oli juba autosid täis ning näha oli, et nii mõneski istusid inimesed sees. Ma ei olnud ainus, kes oli pidanud plaani kohe varakult dokumenditoimingud korda ajada. Ise olin tegelikult just selle kadalipu läbinud ja oma dokumendid hiljuti kätte saanud. Sel päeval oligi kavas olukorda vaadelda. Viimasel ajal oli toimetusele tulnud mitu vihjet, et teeninduses on väga pikad järjekorrad ning ka iseteeninduses aega broneerides olevat esimene vaba aeg alles märtsis.