Ega midagi pole parata ka. Nakkushaigused on kurgud teinud kibedaks ja elektriarvete pärast on hääled tagatipuks nii kähedaks karjutud, et enam ei jaksagi häält tõsta talviste ellujäämiskursuste pakkujate poole. Tõesti ei viitsi, ei jaksa ega pane ka kellelegi midagi süüks, tahaks ainult, et läbi saaks. Näeme ju ise ka, et kruusa võib loopida, aga õhtuks on uus kiht jääd peal. Lumetõrjekulud on ammu valdade eelarved lõhki ajanud. Annaks vanajumal, et enam nii kõrgeid hangesid ei tuleks, nagu just oli. Annaks ta kasvõi natuke kannatust veel, sest ilmselt korraks ikka veel tulevad.