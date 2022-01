Rajameister Janek Seidelberg võttis tingimused kokku sõnaga "Superluks!". Rajameistri sõnul mindi eile viimast korda rajale kella kümne ajal õhtul ning koju jõudis kella poole ühe ajal. "Ootasime, et vihm lõppeks. Kuigi ilmaradar lubas, et sadu võiks poole seitsme ajal taanduda, siis kella poole kümne ajal veel sadas vihma," kirjeldas Seidelberg.

Sula ilm asendus öösel aga külmaga ning tagatipuks kinkis veel lumesajugi. "Raja tingimused on tõepoolest ideaalilähedased. Lisaks on tunda, et ka, et pisut soojemaks läheb, mis teeb sõitmise veel mõnusamaks," rääkis Seidelberg. Artikli kirjutamise ajal oli õues kaheksa kraadi külma.