President Kersti Kaljulaid, kes rääkis, et läheb madala tempoga ilusat loodust ja laupäeva nautima. "Ilm on ideaalne ja mõnus suusatamiseks, mina mingit vormi taga ei aja, tulin siia lihtsalt nautima," rääkis president. Kaljulaid jätkas, et on sel talvel umbes 400 kilomeetrit suuskadel veetnud. "Tunne on enne starti rahulik ja mõnus. Ilmselt sportlastel on seda ärevust hetkel rohkem," muljetas president enne starti.

Suusamäärijad Lauri ja Janek rääkisid, et umbes 8 kraadise külma ja värskelt sadanud lumise ilmaga on kõige lihtsam suuski ette valmistada. "Umbes miinus viie ja miinus kümne vahel on suuska lihtne ette valmistada. Peavalu tekitavad sellised null kraadi ümber kõikumised, kus võib suusamäärdega eksida," kirjeldas Lauri ning lisas, et usub et määrdega on raske puusse panna "Usun, et võistlejad tulevad tagasi mõnusa emotsiooniga. Rajal maksab ainult vorm, muud tegurid ei tohiks täna segada."