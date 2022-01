Peakorraldaja Evi Torm on mõistetavalt palju maratoni pärast muretsenud ning kolleegide sõnul pole ta nädal aega korralikult maganud. "Eks nüüd kui stardid on antud, on korralik pingelangus, nüüd jõuab magamatus ka kohale, asjad kipuvad meelest minema," rääkis väsinud ilmega, kuid siiski rõõmust pakatav Evi Torm.

Korraldus on piirangute tingimustes loomulikult keeruline ning lisaülesandeid on palju. "Eks nende COVID passidega tuleb tööd juurde. Ma tõesti loodan, et valitsuse suund on sinna poole, et vabas õhus lubatakse kõigil soovijatel sporti kaasa teha," rääkis Torm lootusrikkalt ning lisas, et piirangute pärast jätsid mõned võistlejad tulemata.