“Testimiste tulemustest selgus, et üle 700 koolitöötaja on viirusekandjad ning mitmed koolid on distantsõppele läinud ka seetõttu, et õpetajad on pidanud koju jääma,” selgitas Kersna ja tuletas ühtlasi meelde, et riigil on sõlmitud leping asendusõpetajate programmiga, mille kaudu koolid saavad endale asendusõpetajaid tellida.