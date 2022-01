Laupäeval möllanud lumetorm vangistas sõidukeid

Öeldakse, et teinekord on vaja näha märke, mis meile saadetakse halvima ärahoidmiseks. Laupäeva õhtul kella seitsme ja kaheksa vahel vanemate juurest Rakverre teel olnud Ade Piht rääkis, et jäi tormiga mitmel korral lumme kinni. Tänu vastu sõitjate lahkele abile pääses ta iga kord teele tagasi. Kui aga auto Tapa lähistel Jootme kurvis taas lumehaardesse jäi, otsustas noor naine tagasi pöörata.