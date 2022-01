Juhtkiri: pane käsi külge!

Ka autod lähevad järjest mugavamaks ja võimekamaks ning me justkui eeldame, et sõiduk on sama tark kui hobune, kes viis vankril põõnava peremehe iga ilmaga kenasti kõrtsist koduõuele. Aga ei ole. Kui sõita keset raju ja lumemöllu, selg hirmuhigine ja nutt kurgus, on äkki väga selge, et jutt inimesest kui looduse kroonist on tühipaljas sõnakõlks.