Kommentaar: kas hinnatõus toob laenude kallinemise?

Keskpankurite kunagistest kinnitustest, et praegune hinnatõus on ajutine, on jäänud vaid ilus mälestus. Nüüdseks on inflatsioonisurve jõudnud punkti, kus Ühendriikide Föderaalreserv plaanib hinnatõusu ohjeldamiseks ainuüksi tänavu tõsta intresse kolm-neli korda, misläbi jõuaks peamine intressimäär aasta lõpuks 1,25 protsendi tasemele.