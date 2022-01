Uued ja ilusad linnaliinibussid sõidavad lippude lehvides mööda Rakvere linna, viies meid rohelisse tulevikku. Kõik on väga öko, sest tarvitame puhast gaasienergiat, ja nii me jõuamegi varsti kaunisse tulevikku. Gaas tuleb küll esialgu vist Venemaalt ja on parasjagu kallis, aga see on omaette lugu.