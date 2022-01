Ulvis räägiti tuuleparkide rajamise võimalustest

Vinni vallavanem Rauno Võrno selgitas eile telefonivestluses, et teema kohta on tekkinud palju valeinformatsiooni. Tema sõnul oli keegi arvutanud kokku, mitu hektarit on hüpoteetilisi tuulepargialasid vallas, ning selle info põhjal arvutanud välja, kui palju tuulikuid sinna mahuks. “Põhimõtteliselt hirmutatakse inimesi infoga, nagu tuleks valda 400 uut tuulikut, mis on ilmselgelt jura jutt. Reaalselt on meil välja modelleeritud 22 sellist ala, kuhu pargi rajamisele võiks mõni ettevõtja kunagi tulevikus mõtlema hakata. Kui kellelgi selline huvi on, saab detailplaneeringuga seda juba täpsustama hakata,” rääkis vallavanem, toonitades, et praegu on igasugune arendamine ainult teoreetiline.