Mohni saare uttesid tabas käreda pakasega beebibuum

Mohni saar, mis kogus suvel kuulsust maastikupõlengu tõttu, on koduks umbes 20 utele, saarevahile ja tema elukaaslasele. Üldiselt käivad asjad seal lihtsa takti järgi. Varakevadel tuuakse jäär karja ning suve alguses oodatakse tallesid. Mohni saarel juhtus aga väiksemat sorti ime, kui uted keset talve poegima hakkasid.

Möödunud suvi oli tavapäratult kuum ja tallekesi ei olnud võimalik kastreerida. “Kastreerimise jaoks pannakse talled uinutiga magama, kuid meeletu palavusega on oht, et tall enam ei ärka, ning seetõttu me neid ei kastreerinud,” rääkis Mohni saarevaht ja lambakasvaja Mati Maasild.