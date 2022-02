Oma kodulehel teatas kunstnik, et on andnud positiivse COVID-i kiirtesti ega saa seetõttu rahva ette astuda.

Leekpea nime taga on Rakveres elav Mari Riina Mölder, kes on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia kujunduskunsti erialal. Ta töötab Pikal tänaval asuvas kunstiateljees, kus korraldab ka kunstikoolitusi. Abstraktset maalikunsti ülimaks pidava kunstnikuna üritab Leekpea faktuursuse ja värvidega edasi anda jõulisi motiive igapäevaelust ja loodusest. Maalilabidaga värve lõuendile kandes loob ta tööle kihistusi, mis peidavad endas hetkelise tunnetuse tõlkimist visuaali keelde. Mäng värvide ja vormidega on talle pigem vahendiks kui eesmärgiks.