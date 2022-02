Abilinnapea: lume ladustamiseks võtke meiega ühendust

Lume ladustamiseks on Rakvere linnavalitsus välja valinud mitu platsi, kuid abilinnapea Kert Karuse sõnul hakkavad need juba täis saama. "Platse nagu on, kuid igale poole ei pääse suured veoautod ligi, jääksid kinni," rääkis ta. "Hakkasime lund välja vedama kohe, kui sadu lõppes. Linna teedeinsener Lennart Korbe ütles mulle, et tema sellist talve, kui korraga sajab nii palju, ei mäleta."

Lumi ei saja mitte ainult linnatänavatele, vaid ka korteriühistute kruntidele ja erakinnistutele. Needki on servani täis ja pole enam kohta, kuhu lund lükata või ladustada. "Kes on hädas, võtke meiega ühendust, kindlasti leiame lahenduse," soovitas Kert Karus. "See lumeuputus on meie ühine mure praegu. Lume veo peab muidugi kinnistu omanik ise organiseerima ja kinni maksma, aga linn saab näidata koha, kuhu see vedada ja ladustada."