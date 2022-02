Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev rääkis, et plaan Aluverre rahvakeeli Grossi kaubanduskeskus ehitada ei ole veel lõplikult maha maetud, kuid pikemaks ajaks seisma pandud küll. Põhjus riigi ehk transpordiameti vastuseisus. Esiteks ei lubanud transpordiamet rajada vast valminud ristmikult mahasõitu. Teiseks soovib ametkond, et arendaja rajaks nimetatud ristmikult mõnisada meetrit Rakvere poole jäävale Näpi ristmikule ringristmiku. See tähendaks arendajale täiendava maatüki ostmist ja umbes ühe miljoni euro suurust lisainvesteeringut. "Kas meie arendajad peavad hakkama riigiteid ümber ehitama?" küsis Vassiljev. Samas ei tooks rajatav kaubanduskeskus kasu mitte ainult Rakvere vallale, vaid ka linnale. Vassiljev selgitas, et kui turist põikab kaubanduskeskusesse, tuleb ta ka Sõmerule ja liigub sealt edasi Rakverre. Kaubanduskeskuse Tallinna–Narva maantee poolsesse otsa oligi kavandatud busside ja veokite parkimisplats. Lisaks on arenduses koht laste mänguväljakule ja koerte jalutusväljakule. Kaubanduskeskus ei oleks mitte ainult parandanud ümberkaudsete inimeste valikuvõimalusi, vaid Vassiljevi sõnul pakkunuks turistidele piisava põhjuse kinni pidada. Vallavolikogu esimehe sõnul läbirääkimised transpordiametiga siiski jätkuvad. "Kuigi vastasseis on väga tugev," lisas Vassiljev.