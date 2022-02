"Eesmärk on loenduse teine etapp viia läbi telefonitsi, kodukülastused on viirusepandeemia olukorras viimane valik Vajadusel toimuvad need vaid eelneval kokkuleppel ning rangelt tervise ohutust ja reegleid järgides," lisas Osila ning pani ka südamele, et võimaliku pettuse või selle kahtluse korral tuleks kohe statistikaametiga ühendust võtta. "Tuletame meelde, et rahvaloenduse küsitlejad ei küsi pangakonto infot, ühtki pin-koodi ega palu teha ülekannet. Kahtluse korral saab statistikaameti klienditoest üle kontrollida küsitleja nime ja ID-numbri," märkis Osila. "Kui rahvaloendaja keeldub end tuvastamast või on pettuse kahtlus, tuleks sellest kohe teada anda nii politseile kui ka statistikaametile."