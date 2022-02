Võidukas naiskonnas mängisid Kristina Andrejeva, Angela Laidinen ja Reelica Hanson. Paremusjärjestuses ollakse endiselt Spinmasteri klubile kui põhikonkurendile ühe napilt kaotatud matši tõttu teised. Põhiturniiri lõpuni on jäänud üks etapp, kus praegune esinelik kohtub omavahel, ja see annab Aseri naiskonnale võimaluse edu korral turniir ikkagi võitjana lõpetada.