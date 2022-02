Eesti Gaasi kommunikatsioonijuht Kersti Tumm edastas, et AS-i Gaasvõrk volitatud esindaja (EG Ehituse töötaja), kes reageeris päästeameti väljakutsele, kontrollis kohapeal olukorda ja gaasilekkeid sündmuskohal ei ole tuvastatud. "Mitteametliku info järgi on tegemist kas maantee- või raudteetranspordist tingitud naftasaaduste reostusega, mida kohalik päästeameti meeskond uurib edasi," seisab teates.

Maagaas jõuab Eestisse Venemaalt mööda pikki torustikke ning jaguneb siin kasutajate vahel. Vedelgaas on kogutud mahutitesse ja seda jaotatakse balloonide abil või siis on suurematesse elamurajoonidesse paigaldatud maaalused gaasimahutid, kust edasi liigub gaas torustike kaudu.

Maagaas on õhust kergem gaas, mistõttu lekke korral hakkab see õhuga segunedes kõrgemale tõusma, kuid alati tuleb arvestada, et ventilatsiooni või õhuvahetusega kaasnevad õhuvoolud võivad viia gaasi ka külgsuundades. See tähendab, et üldiselt on lekke korral ohus ülevalpool olevad korterid ja muu, kuid gaas võib liikuda ka kõrval asuvatesse ruumidesse.