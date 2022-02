Mõni aeg hiljem kolis paar Lääne-Virumaale, tagasi Heleni vanematekoju, kus perre sündis ka teine laps. "Abieluettepanek kuigi eriline ei olnud, olime mõlemad selle peale pikalt mõelnud ja ühel hetkel Garri vaatas mulle otsa ja küsis, et teeme ära," ütles rõõmust pakatav Helen. "Mõlemal oli see tunne sees, et tahaks abielluda, ja nii ta läks," lausus Garri Heinmets.