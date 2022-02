Haljala alevikuvanem ja vallavolikogu liige Margus Laigu rääkis, et puudus küll ise töö tõttu ürituselt, kuid ettevalmistusel pani käe külge. "Üritus sai organiseeritud valla ja aleviku koostööna ja hea uudis on see, et ka lasteaed tahtis tänuüritusest osa võtta," lausus Laigu ning lisas, et üritusele eelnenud päeval pidi lumekuhjaga tegelema. "Valla poolt tuli traktor kalmistut puhastama ja ise aitasin labidaga kaasa, et käigud vabadussamba juurde lahti oleksid," sõnas alevikuvanem.