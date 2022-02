Rakvere Kotli kool

Ka meie maakonna noortele on sellega loodud juurde valikuvõimalusi edasiõppimiseks peale põhikooli lõpetamist. Nad võivad jätkata õppimist kodulähedases vallakoolis, minna edasi õppima ametikooli või panna ennast proovile maakonnakeskuse uues riigikoolis. Niisugused ümberkorraldused on toimunud kõigis maakonnakeskustes alates aastast 2012, mil Viljandis moodustati Eesti esimene riigigümnaasium.

Enamasti on riigigümnaasiumid alustanud tööd uute koolidena, kes alles hakkavad oma koolilugu looma ja vilistlasi ellu saatma. Riigigümnaasiumide lõpetajate lendude numbrid on täna alles ühekohalised arvud ja seda sõltumata sellest, kas need koolid on alustanud tööd päris uues koolimajas või mõnes vanemas, riigigümnaasiumile sobivaks renoveeritud koolihoones. Ka meil Rakveres alustab riigigümnaasium minu teada uue koolina alles oma kooliloo kirjutamist.