Virumaa Teataja Kolgata teekond tallinlanna postkasti

Express Post on alternatiiv Omnivale. See ettevõte toimetab ajalehti tellijateni Tallinnas, Tartus ja veel mitmes Eesti piirkonnas. Lool on ka kurioosne taust. Nimelt on firma omanikeks Eesti meediaettevõtted: asutas selle 1997. aastal toonane AS Eesti Meedia, teine omanik on Ekspress Grupp AS.