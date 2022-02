Aasta parima naissportlase auhind rändas Ameerikasse

Lääne-Virumaa eri spordialade esindajate paremik kogunes kolmapäeval Pajusti klubisse, kus pidulikumas õhkkonnas kuulutati välja 2021. aasta sporditipud. Ürituse korraldas Lääne-Virumaa Spordiliit koostöös Vinni vallaga. Spordiliidu laiendatud juhatus oligi see instants, kes pidi selle kohati raske valiku nominentide hulgast tegema. Liidu juhatuse esimees Ainar Sepnik märkis oma tervituskõnes, et kõige rohkem arutlesid valijad teemal, kes on parim naissportlane.

Mulluse parima naissportlase Marleen Mülla ja Tokyo olümpial osalenud, kuid katkestama pidanud triatleedi Kaidi Kivioja ees kuulutati parimaks kaugushüppaja Lishanna Ilves. Ameerika ühendriikides Nebraska ülikoolis õppiv auhinnatu oli saatnud galal osalejatele videotervituse, millest küll kahjuks sai tehnilise tõrke tõttu audiopöördumine. Lishanna väljendas rõõmu ja üllatust ning soovitas kõigil olla sõbralik ja hooliv. Eriline tänu kuulub neiu sõnul tema vanemale õele Johannale, kellega koos ta Ameerikat avastab, ja oma Eesti treenerile Mikk Jooritsale, kes ühtlasi võttis õpilase auhinna nii-öelda vastutavale hoiule. Treeneri lühikeses kõnes kogunenute ees ütles Joorits: "Meil oli tükk aega eesmärk, et saaks kauaaegse Eesti kaugushüppe liidri Ksenija Baltaga koos võistelda ja teda vahetus võistluses lüüa. Nüüd see juhtus. Ja see, et tulemuseks oli 6.66, oli uskumatu. See on minu arvates täiesti maailmaklassi tulemus."