Vinni vallas mälestatakse kergliiklusteed

"Hauakünkale" torgatud ristile on kirjutatud pühendus Laekvere-Moora kergliiklusteele, mis hukkus torm Valteri käe läbi 29. jaanuaril 2022. Lisaks on punase aerosoolvärviga lumele kirjutatud "mälestame kergliiklusteed R.I.P." (rest in peace - puhka rahus).