"Tahaksin kohe öelda, et meil ei ole ühtegi erimeelsust," rääkis transpordiameti peadirektor Kaido Padar. Ta avaldas imestust vallavõimude käitumise üle. "Meile on öeldud, et transpordiametil on palju võimu. Ma ütleks, et poliitikutel on võimu, kes ameteid liidavad, kes eelarvesse raha annavad," selgitas Padar. Tema sõnul on transpordiametile antud selge ülesanne: vastutada ohutuse ja järelevalve eest. Mullu oli maanteedel 55 hukkunut. "Kui üks vallavalitsuse liige ütleb, et seda on vähe, siis võiks ta seda meedias välja öelda," sõnas Padar. Transpordiameti peadirektor viitas asjaolule, et Eesti riik toimib oma määruste, seaduste ja kokkulepitud reeglite järgi. "Minu jaoks on see täiesti normaalne protsess, kus arendaja ja riik räägivad omavahel läbi," jätkas Padar. Ta avaldas imestust, et arendaja ei saa laua tahagi tulla, kui juba teised muretsevad.