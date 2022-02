Müüriku küla kassikoloonia võis alguse saada talukoha endistest elanikest, kes ära kolides lemmikud maha jätsid. "Arvan, et need on eelmiste omanike kassid, seda kinnitasid ka uued elanikud," rääkis toimetusse pöördunud külaelanik (toimetusele nimi teada). Ta lisas, et endised omanikud elasid seal kümme aastat ja ilmselt sel ajal koloonia kasvaski.