Krimikirjanik kohtub lugejatega

Eha Veem ütles, et tema raamatud köidavad ilmselt selliseid lugejaid, nagu on tema ise. Talle meeldib lugeda krimijutte, mis ei ole väga pikad. "Kui on 600 lehekülge, läheb poole raamatu pealt kõik segi. Pealegi peab väga kaua ootama, enne kui saab lõpplahenduse kätte. Hea, kui on kompaktne – laheneb lugu ära ja ongi korras. Arvan, et paljudele meeldib selline variant rohkem, kui pole väga pikaks venitatud ega keeruliseks aetud." Populaarsuse üheks põhjuseks peab ta Eesti olusid ja tuttavaid paiku, kus tegevus toimub.