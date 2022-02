Nende võistluslugu "What To Make Of This" osaleb teises poolfinaalis muusikavideoga. Elisabeth Tiffany ja Minimal Windi tervitused jõuavad otsesaatesse videosilla vahendusel.

"Kurb tõsiasi on see, et muusikavideo ja live etteaste on kaks täiesti erinevat asja," ütles Elisabeth Tiffany. "Laivis laulmine on omaette kunst ning mul on kahju, et ei saa seda poolfinaalis näidata, lihtsalt loodame praegu finaalile, et üldse saaks lavale ja Saku Suurhallis esinemisest rõõmu tunda."