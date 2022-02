Tapal saab imetleda siidimaalikunsti

Maria Jürimäe on maalimisega tegelnud juba 25 aastat. Ta kutsub oma salle sõnumiga sallideks, sest ta maalib neid lauldes.

Kunstniku sõnul on ta siidimaali tehes spontaanne ja arvestab siidi kui kaasautoriga. Nii on iga sall, lips või maal on kordumatu ainueksemplar.