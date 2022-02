Sõmeru-Näpi rahvaspordiväljakut oli oodatud juba kümme aastat, kui mullu aprillis kopp lõpuks maasse löödi. Juulis ütles Rakvere valla spordi- ja terviseedenduse spetsialist Siiri Kohver, et neist, kes tahavad treeninguteks rahvaspordiväljakut kasutama hakata, on järjekord juba ukse taga. Rahvaspordiväljak avati pidulikult 1. oktoobril.

Suur spordirajatis hõlmab kunstmurukattega jalgpalliväljakut ja kolmerajalist jooksuringi selle ümber, nelja jooksusirget, kahte kaugushüppekasti, kuulitõukesektorit, pallimängude platsi korvpalli-, võrkpalli- ja tennisemänguks, virgestus- ja osavusala ning jalgrattaliikluslinnakut. Väljakul on korraliku valgustus, mis laseb seal sportida ka hilistel õhtutundidel.

Rahvaspordiväljakut kasutab esmajärjekorras Sõmeru kool, kes peab seal kehalise kasvatuse tunde.

Aasta ühisteo auhinnale oli nomineeritud üheksa ettevõtmist. Pingereas jäi teisele kohale tüki “Libahunt” lavastamine Läsna külateatris. Kolmandaks valiti Boris Kõrveri opereti “Ainult unistus” lavaletoomine, lavaletooja Lehtse Kammerkoor. Selle opereti meloodiad saatsid kogu galat. Nimelt olid Lehtse Kammerkoori kanda muusikalised etteasted piduliku ürituse alguses, vahepeal ja lõpus.

Isikuteo kandidaatidest pälvis enim hääli Epp Mäe oma hõbemedalivõiduga Oslos peetud naistemaadluse MM-ilt. Enne maailmameistrivõistlusi Euroopa meistriks tituleeritud Epp Mäe on ehe tõestus sellest, et suurteks tegudeks ei pea olema sündinud pealinnas prominentses sportlaste perekonnas, piisab tahtejõust, töökusest ja sihikindlusest, et kuhugi jõuda. Nagu ütles aasta teo galat juhtinud Ingrid Pärnamäe, on maaelu kasvatanud Epp Mäe sitkust ning veendumust, et kõik kätte võetud asjad tuleb ka ära teha. Eesti Maadlusliidu aastalõpuüritusel kuulutati Tudust pärit Epp Mäe 2021. aasta Eesti parimaks naismaadlejaks.

Epp Mäe ütles auhinda vastu võttes, et tema saavutus polnud kindlasti suurem kui teiste nominentide oma. Tema täielikku pühendumust valitud spordialale kinnitab see, et auhinnagalale ei olnud ta tulnud mitte klaase kõlistama, vaid naasis kohe pärast oma sõnavõttu treeningule.

Ka isikutegusid oli nomineeritud üheksa. Teiseks hääletati Riina Taleni vabatahtlikuna töötamine Rakvere haiglas, kolmandaks Kadri Mark Sõmeru põhikooli heategevusprojekti “Täname Rakvere haigla COVID-osakonna töötajaid” algatamise eest.

Virumaa Teataja peatoimetaja Eva Samolberg-Palmi tänas edumeelseid tegutsejaid ning rõõmustas, et keerulistest aegadest hoolimata pole suured teod kuhugi kadunud.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Sven Hõbemägi lausus, et kuigi sõna “positiivne” on viimasel ajal pigem kardetud, on kõigi nominentide ja võitjate tegudel positiivne mõju.

Galal anti veel kätte auhind “Virumaa Teataja pressisõber 2021”, mille pälvis ida päästekeskus.

Lisaks andis Eva Samolberg-Palmi üle tänukirja pikaajalise koostöö eest Virumaa Teatajaga klaasikunstnik Riho Hütile, kelle käe all on pikki aastaid valminud aasta teo auhinnad.

Aasta teo valimist korraldavad Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ja Virumaa Teataja. Võitjad selgitab rahvahääletus. Hääletada sai elektrooniliselt ja kirja teel või maakonna raamatukogudes. Viimast aitas korraldada Lääne-Virumaa keskraamatukogu.