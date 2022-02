Kristofer on äsja omaette elama kolinud ning tunneb puudust õest Irisest, kellelt on harjunud tuge otsima ja leidma. Diana on taskuvaras. Neil mõlemal on rääkida oma lugu, ühtaegu väga erinev ja samas sarnane. See on raamat emotsionaalsest sõltuvusest ja lähedaste allutamisest ning eluhoiakutest. Kõlama jääb igatsus inimlikkuse järele.