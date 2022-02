Fotode kompositsioon on kunstniku sõnul teadlikult loodud ilmestamaks erisuguseid interjööre ning idee on kombata elusat ja elutut materjali pildiruumis. “Valgus, värv ja täpselt välja toodud objekt on omavahel puhtas koosluses – tühjas ruumis. Oluline on valitud detail, mis määrab terviku tähenduse,” selgitas ta.