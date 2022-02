Nädala kaja: peaasi, et armastust jätkuks

Ajakirjanduse roll on olla märkaja. Vahel on see keeruline, sest tähele tuleb panna kõike, ka seda, mille avalikkuse ette kiskumine mõnedele sugugi meelepärane ei ole. Ajakirjanikele on juba harjumuspärane see, et probleemlugude puhul leidub rahulolematuid, kaebajaid, leidub neid, kes näevad probleemi kogu olemuses süüd just ajakirjandusel kui sõnumi edastajal. Eks ole see nii alati olnud, kuid negatiivset kompenseerib mitu korda tagasiside, kui meid, ajakirjanikke, tunnustatakse ja kiidetakse.