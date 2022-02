Kolumn: süžeetu mõttepuhang

Tervitused ka teile, kes te päevasel ajal satute kogemata silmitsema minu jauramist. Siit ei tule midagi suurt ega mõtterikast, sest see on kirjutis, mis ei sündinud tahtest, vaid nõusolekust. Olin nõus oma mõtteid jagama hetkel, mil lootsin, et küll tahtmine mu kätte saab. Aga ei saanud. Miks ma üldse siis kirjutan, küsin endalt, kui avan üle kahe aasta oma vanad blogid ja loen keskkooli- ja ülikooliaegseid jutukesi. Ma olin need juba unustanud. Nad on kohati segased, kuid endiselt aktuaalsed ja see teeb kurvaks.