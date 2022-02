Vangide arv tegi viimase viie aasta suurima kahanemise

Vangide arv on Eestis aastaid vähenenud sarnaselt registreeritud kuritegude hulga vähenemisega. Möödunud aasta algul oli vanglates ja arestimajades kokku 2348 vangi, aasta lõpul 2181. Kahanes ka kriminaalhooldusaluste arv: aasta alguses oli hooldusaluseid 3844, kuid aasta lõpus 3748. Suurenenud on avavanglas viibivate isikute arv: aasta alguses oli seal 122, kuid aastavahetuse seisuga 185 kinnipeetavat.

Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Rait Kuuse kõneles, et vanglas karistust kandvatele inimestele mõtestatud tegevuse pakkumine korduvkuriteo riskide maandamiseks on kinnipidamisega võrdselt oluline eesmärk. "Viiruse jätkuvast levikust hoolimata oleme nii sotsiaalprogrammides kui ka riigikeele kursustel osalemist suutnud suurendada pea poole võrra ning ka tööhõives osalemine on kõrge," avaldas Kuuse heameelt.