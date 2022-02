Lugu sai alguse eelmise aasta sügisel. Marta soovis Selveri infoletis uuendada kaupluse kaarti. Et sealne töötaja palus tal minna teise akna juurde, jäi rahakott koos viie euroga maha. Kui naine märkas rahakoti kadumist, läks ta Selverisse tagasi. Seal lubati vaadata turvakaamerate salvestisi ja soovitati teha avaldus politseile. Nii Marta toimiski. Möödus kuu, teine, kolmaski. Mingil ajal helistati Martale politseist ja küsiti, kas võib ta telefoninumbri vargale anda, et too saaks rahakoti tagasi tuua. Marta andiski politseile oma telefoninumbri, et korravalvurid saaksid selle vargale edastada. "Pärast oli natuke imelik tunne, et vargale minu telefoninumber," meenutas naine. "Mõtlesin, et varas oleks võinud ju rahakoti politseisse viia," lisas Marta.